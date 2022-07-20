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Окупанти тричі йшли в розвідку боєм – і тричі відступали з втратами, – Генштаб

20/07/2022 18:40

Російські окупанти тричі йшли в розвідку боєм в районі Новоселівки Другої, Микільського  та Новомихайлівки, але ці спроби були провальними та із втратами для окупантів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у середу, 20 липня.

Зазначається, що на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Зелене Поле, Новоукраїнка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Преображенка, Залізничне, Кам’янське.

Авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Кам’янського та Новоандріївки.

“Чергову розвідку боєм в районі Новоселівка Другої окупанти знову провалили, зазнали втрат та відійшли. Така ж участь у ворожих підрозділів, що наступали у напрямку Микільського та Новомихайлівки”, – йдеться в повідомленні. 

На Бахмутському напрямку бойовими діями ворог намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містом Бахмут та територією Вуглегірської ТЕС. Здійснював обстріли в районах населених пунктів Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Весела Долина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк та інших. Завдав авіаційних ударів по Покровському. Веде штурмові дії у районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС, бойові дії тривають.
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