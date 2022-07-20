На Луганщині загарбники накрили вогнем із “Градів” Білогорівку

У Луганській області вночі російські загарбники із реактивних систем залпового вогню “Град” обстріляли Білогорівку.

Про це в середу, 20 липня, повідомляє пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.

“Реактивну артилерію застосували окупанти 19 липня увечері. Після 22:00 вони декілька разів із РСЗВ «Град» били по Білогорівці”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на межі з Донеччиною за минулу добу, 19 липня, росіянами завдано сім ракетних ударів, три мінометних обстріли, проведені дві атаки із застосуванням ствольної артилерії та ще дві – за підтримки реактивної.

Зокрема, серйозно постраждало Верхньокам’янське – по домівках людей, які залишились, росіяни влучали і з артилерії, і з “Градів”, і навіть застосовували авіацію.

Наступ ворога поблизу Білогорівки зупинено. За цим та іншими напрямками в супротивника спостерігаються значні втрати.

“Ворог кидає нещодавно мобілізованих жителів окупованих населених пунктів Луганщини в бій, аби саме ті гинули у битві за декілька кілометрів території нашої області. Вони й отримують те, на що заслуговують, а саме кулі, але практично стоять на місці. Попри щільний артилерійський та ракетний тиск, наші Збройні сили утримують свої позиції”, – йдеться у дописі.

Російські загарбники націлені на штурм Бахмута, тому й влаштовують терор в населених пунктах, розташованих на підступах до цього міста.

Щодо нещодавно окупованих ворогом територій повідомляють, що обіцянки росіян швидко відновити об’єкти критичної інфраструктури залишилися порожніми словами. Газопостачання планували відновити усього за тиждень. А на справі в них значні труднощі не те що з ремонтом інфраструктури, а і підвезенням води, не тільки питної, а й технічної.

“Навіть коли Сєвєродонецьк залишився без електропостачання, ми користувалися законсервованими раніше свердловинами, по декілька десятків тонн технічної води на день підвозили співробітники ДСНС, питну воду накопичували в спеціально закуплених резервуарах. Ми допомагали людям щосили. А росіяни – тільки обіцянки на камеру.

Уявіть, люди в спеку досі не забезпечені водою! Окупаційна влада не в змозі. Тільки «планують налагодити» підвіз”, – зазначив начальник ОВА Сергій Гайдай.

Читайте також:

Росіяни збили над Алчевськом власний винищувач Су-34. ВІДЕО