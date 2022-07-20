На Донеччині СБУ знешкодила ворожих агентів, що коригували ракетні удари по Бахмуту

У Бахмуті Донецької області правоохоронці під час контрдиверсійної операції знешкодили чотирьох ворожих агентів, що коригували російські атаки на Бахмут.

Про це в середу, 20 липня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

“Вони були завербовані спецслужбами РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Зокрема, зловмисники встановлювали координати об’єктів міської інфраструктури, збирали інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні.

Також агенти намагалися отримати установчі дані українських захисників, у тому числі співробітників Служби безпеки”, – йдеться в повідомленні.

Ці відомості агресори планували використати для здійснення серії ракетних обстрілів по Бахмуту та вчинення диверсій проти Сил оборони поблизу східного фронту.

“Для комунікації з російськими «кураторами» агенти використовували спеціально створені телеграм-канали. Там же розміщували геолокації інфраструктурних об’єктів і позицій українських військ”, – додали в пресслужбі.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали ворожих інформаторів. У них вилучили засоби зв’язку з доказами злочинних дій, а в одного зі зловмисників – автомат Калашникова АК-74.

Зараз затриманим повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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