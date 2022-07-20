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“Основи географії пояснять HIMARS”: Подоляк зреагував на заяву Лаврова про розширення цілей РФ

20/07/2022 20:14

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія розпочала повномасштабну війну, щоб знищити державність України або захопити якнайбільше територій. Однак йому “пояснять основи географії” далекобійні американські ракетні системи HIMARS. 

Так на нову заяву російського міністра відреагував радник голови офісу президента Михайло Подоляк у коментарі LIGA.net у середу, 20 липня. 

Так, Лавров заявив, що “географія” цілей Росії нібито розширилася – і тепер РФ хоче захопити не лише Донецьку та Луганську області, а й Херсонську, Запорізьку та інші території.

Подоляк на це відповів, що ближче до 150-го дня війни Росія “нарешті стала називати вбивчі наміри та криваві явища своїми іменами”. За його словами, Лавров підтвердив, що під час вторгнення в Україну Росія ставила перед собою лише дві конкретні цілі:

“Більш масштабну – пряме знищення української державності та перетворення України на “сателітну квазідержаву: безголосу, недемократичну, зруйновану, п’яну, кримінальну, таку саму як сама Росія”, – сказав Подоляк.

“Більш примітивну та хижацьку – захоплення максимальних обсягів чужої території та землі”, – додав він. 

Подоляк вважає, що немає сенсу в оцінюванні слів Лаврова з юридичних та переговорних позицій. Він зазначив, що для Росії ця війна – за захоплення чужої території, для України – визвольна війна за власні будинки та сім’ї.

“Тому не має значення вже і як кажуть вищі посадові особи країни-агресора, намагаючись зафіксувати свої кримінальні плани на папері. Це, швидше, пропагандистський прийом, розрахований на вразливу публіку”, – сказав радник голови ОП.

Подоляк додав, що “основи реальної географії” Лаврову “максимально ефективно пояснять HIMARS та інші далекобійні артилерійські системи”.

“Вони ж абсолютно точно позначать єдиний напрямок для обов’язкового руху російських окупаційних військ. Питання лише в часі та в терпінні”, – підсумував він.

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