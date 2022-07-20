Догляд за чутливою шкірою влітку ℗

Основна загроза для чутливої ​​шкіри влітку — це сонце. Тому обов’язково необхідно додати до своєї б’юті-рутини SPF-крем і не забувати його регулярно оновлювати. Але давайте докладніше розберемося в тому, що являє собою чутлива шкіра та які компоненти в косметиці їй підійдуть.

Ознаки чутливої ​​шкіри

Чутливість — це стан, а не тип шкіри. Він може бути як набутим (наприклад, через неправильне поєднання активів або надмірну ексфоліацію), так і спадковим (якщо родичі схильні до алергій, атопічного дерматиту тощо). Цей стан може проявлятися такими ознаками:

почервонінням і подразненням;

свербінням і лущенням;

відчуттям стягнутості та сухості;

висипами й куперозом;

відчуттям печіння чи пощипування.

Подібну реакцію можуть спричиняти очищувальні, доглядальні засоби, декоративна косметика, звичайна вода під час умивання, вітер, сонце та інші чинники довкілля.

Як вибирати косметику?

Обирайте засоби без віддушок, тому що з ними шкіра може конфліктувати. Шукайте на пакованні маркування fragrance-free та перевірте, щоб у складі точно не було зазначено Parfums або Fragrance. Наприклад, бренд дерматокосметики Uriage спеціалізується на засобах для розв’язання конкретних проблем і догляду за шкірою при розацеа, акне, атопічному дерматиті. Продукти гіпоалергенні й не містять ароматизаторів. А для чутливої ​​шкіри розроблені лінійки Roseline та Bariederm, які можна знайти на EVA.UA.

Гіперчутливість є ознакою порушеного шкірного бар’єру, тому головне завдання доглядальних продуктів — це його відновлення та зміцнення. Такий ефект забезпечують цераміди, пробіотики, пантенол, алантоїн, вітамін Е. Позбутися сухості допомагає гіалуронова кислота, гліцерин та інші вологоутримувальні компоненти. Органічна косметика, навпаки, може спровокувати негативну реакцію, оскільки часто люди стикаються з алергією саме на натуральні продукти.

Шукайте продукти з безпечними консервантами. Наприклад, парабени та метилізотіазолін можуть спровокувати алергію або посилити наявні проблеми — контактний дерматит, псоріаз та екзему.

Особливості літнього догляду

Захист від сонця та якісне очищення — те, чому потрібно приділити особливу увагу в спекотну пору року. Використовуйте SPF-крем із фактором захисту 50. Якщо наносите зверху декоративну косметику, розподіляйте її по шкірі поплескувальними рухами, а не розтирайте, щоб не порушити захисний шар. Оновлюйте SPF-засіб кожні 2–3 години, коли довго перебуваєте на сонці — це зручно зробити за допомогою спреїв, які можна наносити поверх макіяжу.

Щодо очищення, то не потрібно налягати на скраби, ензимні пудри та інші продукти з абразивними компонентами — це правило діє і в зимовий час за умови чутливої ​​шкіри. Щоб змити макіяж, SPF-крем та добре очистити шкіру від себуму та пилу, проводьте очищення у два етапи:

Використовуйте міцелярну воду або гідрофільну олію. Умивайтеся за допомогою гелю або пінки на основі м’яких ПАР, яка підходить вашій шкірі.

Можете додати до своєї б’юті-рутини ексфоліанти на основі делікатних фруктових кислот, які стимулюватимуть оновлення клітин та відлущуватимуть ороговілий шар. Користуйтеся ними раз на 7–10 днів, щоб не пошкодити захисний бар’єр. Після такої процедури обов’язково нанесіть на шкіру зволожувальний чи відновлювальний крем.

А щоб освіжитися протягом дня та підживити шкіру, використовуйте термальну воду у форматі спрею. Вона містить мінерали, які заспокоюють шкіру та підвищують її бар’єрні функції.

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