Окупанти звезли в Маріуполь своїх дружин та коханок, але узбережжя Азова повне медуз, – радник мера

Російські окупанти звезли в тимчасово зайнятий Маріуполь своїх дружин та коханок, коли мав би тривати курортний сезон, але узбережжя Азовського моря повне медуз.
Про це повідомив та поширив відео на сторінці у ФБ радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у середу, 20 липня.
“Українські бойові медузи повертаються. Азовське узбережжя Маріупольського району знов під атакою медуз. Сама велика радість в тому, що окупанти понавезли дружин, коханок на узбережжя. Буде тепер їм свято моря. І це ще наші диверсанти-комари не підтягнулись…”, – написав Андрющенко.
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