“За каденції якого голови СБУ затримано кума Путіна?”: Баканов видав “прощальне” звернення

Іван Баканов, якого Верховна Рада України звільнила з посади голови Служби безпеки України, видав “прощальне” звернення.
Текст поширив пресцентр СБУ у вівторок, 19 липня.
Баканов наголосив, що СБУ – не політична структура, а її голова – не політик.
“Ми займалися справами, а не піаром. Будували максимально прозорі відносини з суспільством, яке наразі чимало знає про досягнення Служби за останні 3 роки. Звісно, скептики будуть завжди. Але пропоную їм поставити собі кілька простих питань: За каденції якого Голови СБУ було затримано і оголошено підозру куму Путіна?Коли ще Служба безпеки розслідувала кримінальні справи, де фігурують топполітики і лідери парламентських фракцій? Чи були коли-небудь більш масштабні та масові викриття ворожих агентів у різних державних органах, ніж за останні роки? Хто саме системно взявся за проросійські партії і почав протидіяти ворожій пропаганді? Коли у державну власність стали повертати майно і важливі об’єкти інфраструктури, які різноманітні ділки прибрали до рук раніше?”, – йдеться у тексті звернення.
Баканов також додав, що не все із запланованого вдалося довести до кінця, “були й прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо.
“Водночас варто пам’ятати – складно за кілька років змінити систему, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога, що володіє необмеженими ресурсами. Нагадаю, ворог прагнув захопити Київ та країну за 3 дні. І серйозну ставку робив на власні агентурні мережі, які мали спрацювати проявитись на початку повномасштабного вторгнення. Та в цей найбільш кризовий момент ворожі агенти не спрацювали – СБУ заздалегідь вибудувала чітку систему з їх нейтралізації. І це теж один із результатів, який свідчить про рівень роботи спецслужби”, – додав уже ексглава СБ.
Він також подякував за службу “кожному чесному і професійному співробітникові СБУ”.
“Я вдячний народу України за довіру протягом цих трьох років. І сподіваюсь, що результати роботи наступних керівників СБУ будуть лише кращими. І наостанок: зараз, коли кожного дня гинуть найвідданіші сини та доньки України, коли російські ракети вбивають наших дітей і випалюють український хліб – не слід забувати про єдність. Та нашу силу в ній. Ми маємо спільно і впевнено рухатися до нашої єдиної мети – перемоги над ворогом!”, – резюмував Іван Баканов.
Читайте також:
Рада звільнила Баканова
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!