Як вибрати акумулятор для ноутбука ℗

Акумулятори кожного ноутбука відрізняються один від одного, мають різний розмір заряду і номінальну потужність. Отже, ось як дізнатися, яка батарея потрібна для вашого ноутбука.

Батареї бувають різних форм, розмірів і форм-факторів. Деякі з них знімні, деякі можна легко зняти, просто знявши задню панель ноутбука. А деякі насправді приклеєні до корпусу вашого ноутбука.

Серед цих батарей кожна з них також має різну номінальну потужність. Це означає різні номінали струму і напруги. Є кілька різних способів дізнатися, яка саме батарея потрібна вашого ноутбука. Методи, описані нижче, повинні допомогти вам визначити точні характеристики акумулятора вашого ноутбука. А потім ви без проблем зможете купити у нас відповідний для вас акумулятор. Не забувайте завжди перевіряти двічі, тому що, якщо ви вставите не той акумулятор у свій ноутбук, це може фактично пошкодити внутрішні компоненти.

Пошук по моделі вашого ноутбука

Якщо ви не можете знайти номер моделі свого акумулятора, то найкраще пошукати в Google вашу конкретну марку і модель ноутбука і ввести слово акумулятор. Швидше за все, ви знайдете повідомлення на статтю, в якій точно описується, яка батарея потрібна вашого ноутбука.

Ви навіть можете знайти пряме посилання для покупки батареї для вашого ноутбука в інтернет-магазині. Однак вам потрібно бути обережні з цим методом. Навіть якщо ви можете знайти акумулятор для ноутбука, який призначений саме для вашої моделі ноутбука. Іноді існують різні варіанти вашого ноутбука для різних ринків по всьому світу.

Вони можуть мати різні номінальні потужності в залежності від характеру електропостачання в цьому регіоні. Так що навіть якщо акумулятор може виглядати точно так же, як у вашому ноутбуці. Також ви можете знайти модель свого ноутбука на сайті https://zeto.ua/ua/category/akkumulyatoryi.html, і вам видасть потрібний акумулятор саме до обраної моделі.

Знайдіть номер моделі вашої батареї

Якщо акумулятор вашого ноутбука знімний або легко доступний після зняття задньої панелі ноутбука, цей метод повинен працювати для вас. Після того, як ви видалите акумулятор ноутбука з кріплення.

Вивчіть наклейки на батареї. Зазвичай номер моделі виділяється жирним шрифтом і більшим шрифтом, ніж інший текст на наклейці. На зображенні нижче ви можете побачити номер моделі, в цьому випадку «AS07A71» набагато більш помітний, ніж інший текст на наклейці. Після того, як ви знайдете номер моделі вашого акумулятора. Просто впишіть номер моделі в наш пошуковик. Після цього ви зможете замовити потрібну батарею. Також двічі перевірте все на сторінці товару і переконайтеся, щоб все точно збігалося з вашими характеристиками. Пошукайте на сайті виробника Більшість виробників ноутбуків нададуть на своєму веб-сайті докладну інформацію про те, які батареї слід використовувати для вашого ноутбука. Просто зайдіть на сайт бренду вашого ноутбука і знайдіть свою конкретну модель. Опинившись там, ви зможете знайти розділ, який надасть вам всю інформацію, необхідну для покупки змінної батареї. Номінальна потужність акумулятора ноутбука Ми рекомендуємо вам використовувати цей метод, незалежно від того, чи спрацював для вас будь-якої з інших методів. Цей метод включає в себе перевірку значень сили струму, напруги та ват-годин на вашому фізичному акумуляторі ноутбука. Якщо у вас є можливість вийняти акумулятор з ноутбука, зробіть це. В іншому випадку спробуйте вивчити текст на ньому. Ви зможете знайти вхідний номінал для вашої батареї, який описує струм, міліампер-година / ват-година, а також номінальну напругу. Тому щоразу, коли ви купуєте змінну батарею, ви захочете перевірити цю інформацію зі специфікаціями батареї, зазначеними на веб-сайті. Якщо ви якимось чином не можете знайти ці параметри на вашому фізичному акумуляторі ноутбука. Ви також можете перевірити адаптер акумулятора, щоб зрозуміти, яку потужність приймає цей акумулятор ноутбука. Однак ми не рекомендуємо використовувати цей єдиний метод. Додаткове програмне забезпечення Якщо на вашій батареї просто немає будь-якої корисної інформації, і ви не можете знайти нічого на веб-сайті виробника ноутбука. Один зі способів – завантажити додаткове програмне забезпечення, яке може надати вам докладну інформацію про вашу батарею. Одне з таких програм – BatteryCare. Щоб завантажити його, вам потрібно буде знайти в інтернеті. BatteryCare зможе надати вам дані про номінальну потужність акумулятора вашого ноутбука. Так що ви можете хоча б почати звужувати свої варіанти. Купівля правильної батареї Ми не можемо досить підкреслити важливість цього. Збираючись купити змінний акумулятор. Завжди вибирайте акумулятори для ноутбуків справжніх виробників. Є так багато дуже дешевих змінних акумуляторів, які ви можете знайти в Інтернеті для свого ноутбука. Незважаючи на привабливу ціну, уникайте цих батарей за всяку ціну. Невідомо, наскільки вони надійні насправді. Одного разу вони можуть вибухнути або в кінцевому підсумку підсмажити нутрощі вашого ноутбука. Повірте, я кажу з досвіду. Тому обов’язково купуйте справжню батарею, навіть якщо вона обійдеться вам трохи дорожче. Краще викласти трохи більше грошей зараз, ніж витрачати набагато більше на заміну ноутбука в майбутньому. Як встановити нову батарею Тепер переходимо до фактичного видалення старої батареї та встановлення нової. Це може тривати 30 секунд, якщо у вашого ноутбука знімний акумулятор. Або це може зайняти до 3 годин, якщо ваша батарея буквально на клеї, як в MacBook. Тепер, якщо у вас є знімний акумулятор, процедура досить проста. 1. Вимкніть ноутбук і від’єднайте адаптер живлення. 2. Звільніть замки на нижньому боці ноутбука, утримують замінюється батарею. 3. Тепер витягніть стару батарею. 4. Візьміть нову батарею і вставте її в відсік до чутного клацання. Якщо у вашому ноутбуці є акумулятор, який легко доступний і знімається після зняття нижньої панелі. Тоді ви теж можете досить легко замінити цю батарею будинку. Вимкніть ноутбук, і від’єднайте адаптер живлення.

Зніміть нижню панель вашого ноутбука.

Знімаємо акумуляторний кабель, підключивши акумулятор до ноутбука.

Видаліть всі гвинти, які утримують акумулятор на місці.

Якщо ваша батарея укладена в контейнер, вийміть її зі старої батареї.

Встановіть цей екран / контейнер навколо нової змінної батареї.

Встановіть всі гвинти і знову підключіть кабель акумулятора, переконайтеся, що з’єднання не втрачено.

Тепер, якщо у вас є сучасний MacBook або тонкий і легкий ноутбук з Windows, батарея якого по суті приклеєна до корпусу. Тоді ми не рекомендуємо намагатися замінити акумулятор самостійно, навіть якщо у вас є досвід ремонту ноутбуків. Було б набагато краще, якби ви відправили ноутбук на заміну акумулятора. Якщо у вас є MacBook, просто віднесіть його до сервісного центру, і вони без проблем зможуть все замінити. Вони замінять вашу батарею і насправді не пошкодивши внутрішні деталі, як це могло б статися, якби ви спробували відремонтувати. Матеріал публікується на правах реклами ℗