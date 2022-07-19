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Ворог має частковий успіх у штурмі села на схід від Бахмута, – ГШ

19/07/2022 18:49

Російські війська на Донеччині мають певний успіх у просуванні в районі села Покровське, що за 10-15 км на схід від Бахмута.

Про це ввечері в вівторок, 19 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Завдали авіаційних ударів біля Вуглегірської ТЕС, Покровського, Майорська, Торецька, Берестового і Вершини.

Ворог вів штурмові дії у напрямку Покровського, має частковий успіх, закріплюється на південній околиці населеного пункту“, – сказано в повідомленні.

При цьому спроби противника просунутись у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини і території Вуглегірської ТЕС успіху не мали, зазначили в ГШ.

Загалом на Донеччині противник і далі зосереджує основні зусилля на спробах просування в напрямках Сіверська та Бахмута.

“Ворог вчиняв артобстріли поблизу Краматорська, Райгородка, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного, Стародубівки, Сіверська, Дронівки та Івано-Дар’ївки. Завдав авіаудару неподалік Верхньокам’янського.
ЗСУ завдали окупантам значних втрат, коли ті намагалися просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Дар’ївки. Ворог безладно відступив”, – сказано у зведенні.

На Слов’янському напрямку росіяни обстрілювали зі ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Дібровне, Новомиколаївка, Велика Комишуваха, Долина, Чепіль, Семиланне, Грушуваха, Адамівка, Барвінкове, Богородичне, Архангелівка та Нова Дмитрівка.

Ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівки теж завершилась невдало. Окупанти з втратами відійшли.

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