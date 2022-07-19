У Краматорську від ворожого обстрілу – пожежа у п’ятиповерхівці, госпіталізовані 5 людей

Від російського ракетного удару по Краматорську Донецької області постраждали десятеро людей, п’ятьох із них госпіталізували.
Про це вдень у вівторок, 19 липня, інформує пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
“Внаслідок обстрілу постраждало 10 осіб, з яких 5 госпіталізовано до лікарні”, – йдеться у повідомленні.
За даними відомства, пожежу, що виникла внаслідок обстрілу, вже ліквідовано.
“19 липня о 12:55 у Краматорську внаслідок обстрілу у п’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа балконів на третьому та четвертому поверхах. О 13:15 пожежу балконів локалізовано, а о 13:37 – ліквідовано”, – зазначає пресслужба ДСНС.
Нагадаємо, раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами по Краматорську, загинув щонайменше один цивільний.
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