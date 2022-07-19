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Померла телеведуча Руслана Писанка

19/07/2022 10:00

Не стало відомої телеведучої Руслани Писанки.

Вона померла вночі 19 липня, пише ТСН з посиланням на власні джерела.

Як повідомляє “Сніданок” на 1+1, після великої перерви Писанка повернулась на телебачення у “Твій день” рік тому.

“Але велика війна змусила поїхати її до Німеччини. Там лікарі у Руслани Писанки діагностували важку хворобу. Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала”, – йдеться у повідомленні.

Руслана Ігорівна Писанка (Писанко) — українська актриса та телеведуча. Народилася 17 листопада 1965 року у Києві.
Її батько Ігор Писанко – відомий кінооператор, лауреат премії Шевченка у 1973 році за документальний фільм “Радянська Україна”.
1995 року Руслана закінчила режисерський факультет Київського державного інституту культури за спеціальністю “режисер телебачення”.

Брала участь у телепроєкті — “Жіночий клуб”. Вела прогноз погоди разом із Олексієм Дівєєвим-Церковним, після цього стала знаменитою.

2006 року —  учасниця телепроєкту “Танці зі зірками”.

У 2008 році разом із Володимиром Зеленським вела реаліті-шоу “Службовий романс”на телеканалі “Інтер”.

У 2010 році брала участь у телепроєкті “Зірка+Зірка” на “1+1”,  співала у дуеті з українським оперним та естрадним співаком Володимиром Гришком.

У 2017 році бере участь у 7 сезоні “Зважені та щасливі”на “СТБ” як сімейна пара з чоловіком Ігорем Ісаковим.
Далі — вела програми “Погода від Руслани Писанки” на радіостанції “Ретро FM Україна” та шоу на 1+1 “Твій День”.

Знімалася у кіно в Україні, в Росії, а також у Польщі та Нідерландах.
З 2012 року одружена із бізнесменом Ігорем Ісаковим. Дітей не мала.

Лауреат Державної премії України ім. Довженка за акторську роботу у фільмі “Москаль-чарівник”, нагороджена Орденом Святого Володимира.

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Україна

Померла телеведуча Руслана Писанка

Не стало відомої телеведучої Руслани Писанки. Вона померла вночі 19 липня, пише ТСН з посиланням на власні джерела. Як повідомляє “Сніданок” на 1+1, після великої перерви Писанка повернулась на телебачення...

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