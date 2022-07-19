На Херсонщині окупанти викрадають з дому освітян, – ОВА

Російські загарбники посилили терор у тимчасово окупованій Херсонській області.

Про це на брифінгу в вівторок, 19 липня, повідомив т.в.о. керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій, передає “Укрінформ”.

“Посилили терор, пресинг на наших громадян. Вчора у Херсоні вони (російські загарбники, – “Н”) обшукували гаражі, просто на вулицях зупиняють людей, чоловіків змушують роздягатися, обшукують автомобілі”, – зазначив Бутрій.

За його словами, зараз дуже страждають від терору освітяни, яких ворог примушує до співпраці – до них загарбники приїжджають додому, викрадають.

Гуманітарну ситуацію в регіоні він назвав критичною, офіційних зелених коридорів немає від початку окупації.

Також Бутрій наголосив, що Збройні сили України влучно стріляють у склади боєприпасів військових РФ, скупчення їх живої сили.

Як інформувала “Новинарня“, в тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі загарбники планують у вересні розпочати навчальний рік. Вчителів везуть із анексованого Криму та Російської Федерації.

Читайте також:

“Рашисти засинають – прокидається HIMARS”: на Херсонщині розклеїли нові послання окупантам. ФОТО