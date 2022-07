Лондонська прем’єра фільму “Будинок “Слово” завершила кінофестиваль I Will Tell 2022

Український художній фільм Тараса Томенка “Будинок “Слово”. Нескінчений роман” завершив кінофестиваль I Will Tell 2022, який проходив у середмісті Лондона в кінотеатрі The Prince Charles Cinema.

“Наш фестиваль спеціалізується на показі стрічок, що ілюструють гуманітарні кризи у світі. А інтерес до українського кіно помітно зріс у світі з початком повномасштабної війни Росії проти України”, – пояснила вибір кінострічки для спеціального показу директорка I Will Tell Дженні Лі.

На сцені кінотеатру фільм представив режисер Тарас Томенко разом із юними учасницями фільму Анжелікою та Олександрою Петровськими.

“Цей фільм ми розпочинали ще 2017 року, але наша робота вже звучала як попередження всьому світу про неминучість нападу Москви на Україну. Тепер ми отримали підтвердження, що геноцид української нації, здійснюваний у 1930-х роках, продовжується сьогодні – в тих самих формах і тим самим ворогом. Зброя Росії – безоглядний терор, намагання знищити саму українську ідентичність”, – наголосив Томенко.

На перегляд кінострічки у найвідомішому кінотеатрі Лондона, який утримують члени Королівської родини, були запрошені представники британського уряду, очільники дипломатичних місій та діячі кіноіндустрії.

Персональне запрошення було передано й міністрові оборони Бену Воллесу (його передала офіцерка полку ТрО ЗСУ Ірина Южаніна): в офісі від його імені подякували, але прийти на показ урядовець не зміг через надто напружений графік.

До, фактично в ті самі дні у Великій Британії розпочалися наймасштабніші навчання українських військовослужбовців за програмою НАТО. 9 липня Воллес особисто відвідав навчальний табір українських військовиків, від імені уряду висловивши підтримку українському опору в боротьбі проти російської агресії.

Особливий інтерес кінострічка викликала в української громади Лондона, що за останні чотири місяці збільшилася кратно. Серед глядачів – молода харків’янка Наталія Годек, яка впізнавала в епізодах фільму рідні місця.

“Я плакала, коли дивилася, яким було моє рідне місто у 1930-х. Тепер я розумію, як комуністи вбивали там усе українське і де взявся отой “русскій Харьков”, – зізналася дівчина.

Учасникам волонтерських ініціатив запрошення на перегляд були передані безкоштовно. Зокрема, в церемонії закриття фестивалю взяли участь очільники одного з найуспішніших волонтерських хабів Британії Surrey Stands for Ukraine Наталія Ірвайн та Анна Стефанчук – їхня організація об’єднала понад 300 місцевих волонтерів, передавши гуманітарних вантажів до України та в окремі частини ЗСУ на понад 1 мільйон фунтів.

На підтримку європейських прем’єр фільму з’явилася низка публікацій у британських ЗМІ, зокрема в лондонській The Sunday Times.

Наступний фестивальний показ кінострічки відбудеться на Котбуському фестивалі у Німеччині.

Довідка:

“Будинок “Слово”. Нескінчений роман” – це ігровий фільм про харківський будинок “Слово”, де жили українські письменники, більшість з яких згодом стали Розстріляним Відродженням.

Як зазначають автори стрічки, вона може похвалитися не лише українськими зірками, а й доволі точною історичною реконструкцією епохи, зокрема атмосфери сталінізму 1930-х років.

Режисер – Тарас Томенко, сценаристи – Тарас Томенко та Любов Якимчук, оператор-постановник – Михайло Любарський, художник-постановник – Шевкет Сейдаметов, композиторка – Алла Загайкевич, продюсери – Юлія Чернявська, Олег Щербина, Пилип Іллєнко та Ростислав Мартинюк.

Виробництво – FRESH PRODUCTION GROUP.

Світова прем’єра фільму відбулася 2021 року на 37-му Варшавському кінофестивалі, українська – 17 червня 2022 року на фестивалі Миколайчук OPEN у Чернівцях.

