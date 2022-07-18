Євросоюз дав політичну згоду на п’ятий транш військової допомоги для України

Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися виділити ще 500 млн євро на військову допомогу для України.
Про це в понеділок, 18 липня, повідомив глава Європейської Ради Шарль Мішель.
Europe continues delivering for peace and defence of our values.
I welcome @EUCouncil political agreement on the fifth tranche to #Ukraine under #EPF #EU support in military equipment to Ukraine Armed Forces now at 2,5 billion €.
Europe stands with Ukraine @ZelenskyyUa
— Charles Michel (@CharlesMichel) July 18, 2022
“Європа продовжує працювати заради миру та захисту наших цінностей. Я вітаю політичну угоду Ради ЄС щодо п’ятого траншу для України у межах Європейського фонду миру (EPF). Підтримка ЄС військовим обладнанням для Збройних сил України зараз становить 2,5 мільярда євро”, – написав він.
Водночас Шарль Мішель зазначив, що ЄС продовжить підтримувати Україну.
Виділення четвертого траншу у розмірі 500 млн євро на військову допомогу для України Рада ЄС схвалила наприкінці травня. Попередні транші допомоги ЄС погодив 28 лютого, 23 березня та 13 квітня 2022 року.
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