Євросоюз дав політичну згоду на п’ятий транш військової допомоги для України

Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися виділити ще 500 млн євро на військову допомогу для України.

Про це в понеділок, 18 липня, повідомив глава Європейської Ради Шарль Мішель.

Europe continues delivering for peace and defence of our values.

I welcome @EUCouncil political agreement on the fifth tranche to #Ukraine under #EPF #EU support in military equipment to Ukraine Armed Forces now at 2,5 billion €.

Europe stands with Ukraine @ZelenskyyUa

— Charles Michel (@CharlesMichel) July 18, 2022