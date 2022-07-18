Євросоюз дав політичну згоду на п’ятий транш військової допомоги для України

Шарль Мішель

Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися виділити ще 500 млн євро на військову допомогу для України.

Про це в понеділок, 18 липня, повідомив глава Європейської Ради Шарль Мішель.

Europe continues delivering for peace and defence of our values. I welcome @EUCouncil political agreement on the fifth tranche to #Ukraine under #EPF #EU support in military equipment to Ukraine Armed Forces now at 2,5 billion €. Europe stands with Ukraine @ZelenskyyUa — Charles Michel (@CharlesMichel) July 18, 2022

“Європа продовжує працювати заради миру та захисту наших цінностей. Я вітаю політичну угоду Ради ЄС щодо п’ятого траншу для України у межах Європейського фонду миру (EPF). Підтримка ЄС військовим обладнанням для Збройних сил України зараз становить 2,5 мільярда євро”, – написав він.

Водночас Шарль Мішель зазначив, що ЄС продовжить підтримувати Україну.

Виділення четвертого траншу у розмірі 500 млн євро на військову допомогу для України Рада ЄС схвалила наприкінці травня. Попередні транші допомоги ЄС погодив 28 лютого, 23 березня та 13 квітня 2022 року.

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