Українські видавці закликали Зеленського нарешті підписати закон про заборону поширення російських книжок

Провідні українські видавці й книгорозповсюджувачі закликали президента Володимира Зеленського підписати закон про заборону поширення російської видавничої продукції, ухвалений місяць тому.

Ідеться про Закон №2309-IX, більш відомий як законопроєкт 7459.

“Не лише лінія фронту, але всі сфери соціально-економічного та культурного життя є полем бою за нашу свободу. І в першу чергу це стосується захисту від російської агресії нашого культурно-інформаційного простору, його звільнення від впливів “русского міра”, – говориться у відкритому зверненні до Володимира Зеленського, оприлюдненому на Facebook-сторінках видавництв і книгарень.

Автори звернення відзначають, що закон дозволить не лише перекрити імпорт нових книг з Росії й Білорусі, а й припинити поширення ввезених раніше, поставити заслін ввезенню пропагандистської антиукраїнської літератури з третіх країн, виданню творів громадян-держави агресора.

Закон не обмежує видання і поширення книг з оригінальними творами російською чи будь-якою іншою мовою, нагадують видавці. Водночас перекладна література видаватиметься в перекладі українською, або ж мовами мов ЄС чи корінних народів України. “Ця норма ухваленого закону надзвичайно важлива для нейтралізації спроб Росії захопити український книжковий ринок зсередини, заповнивши його через свої проксі-видавництва російськими перекладами зарубіжної літератури”, – підкреслюють автори звернення.

На їхнє переконання, “закон дозволяє використати історичний шанс для постання самодостатнього українського книжкового ринку, незалежного від Москви”.

Підписанти відзначають, що закон підтримали 306 народних депутатів, жоден не голосував проти і не утримався. Вони нагадують главі держави, що документ лежить у нього на підписі з 20 червня, хоча Конституція відводить на підписання 15 днів.

Автори звернення закликають Зеленського “підтримати прагнення українського суспільства, одностайне рішення Верховної Ради, рекомендацію Кабінету Міністрів і відповідно до вимог Конституції України підписати Закон України № 2309-IX”.

Звернення підписали керівники видавництв “Фоліо” – Олександр Красовицький, “Лабораторія” – Антон Мартинов, “А-ба-ба-га-ла-ма-га” – Іван Малкович, “Віват” – Юлія Орлова, Видавництво Старого Лева – Мар’яна Савка, а також директори найбільших книготорговельних мереж ““Книгаря “Є” – Юлія Шаволіна і Yakaboo.ua – Іван Богдан.

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