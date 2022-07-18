Україна офіційно завершила ратифікацію Стамбульської конвенції

Україна повністю завершила процедуру ратифікації Стамбульської конвенції та передала ратифікаційну грамоту заступнику генерального секретаря Ради Європи Бйорну Берге.
Про це повідомила генеральний секретар РЄ Марія Пейчинович Бурич у твітері у понеділок, 18 липня.
“Україна є 36 країною-учасницею цього знакового договору”, – повідомила вона.
I warmly welcome Ukraine’s deposit today of the instrument of ratification of @coe @CoE_endVaW Istanbul Convention w/@DSGBjornBerge. #Ukraine is the 36th state party to this landmark treaty @ZelenskyyUa @DmytroKuleba @ua_parliament
— Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) July 18, 2022
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