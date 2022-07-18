У Греції на місці катастрофи українського Ан-12 знайшли тіла всіх загиблих

Фото: ERT

На місці катастрофи українського транспортного літака Ан-12 у Греції знайшли тіла всіх вісьмох загиблих, які перебували на борту.

Про це в понеділок, 18 липня, інформує Ekathimerini.

Напередодні спеціальний об’єднаний підрозділ ядерної, біологічної та хімічної оборони грецької армії розчистив два шляхи для експертів-криміналістів протипожежної служби.

До заходу сонця вдалося дістати всі тіла, повідомив командир армійського батальйону з розмінування.

Також на місці працювали вибухотехніки. Лише після завершення роботи експерти Управління цивільної авіації спробують відновити чорні скриньки літака.

Як писала “Новинарня“, український транспортний літак Ан-12 розбився близько 23:00 суботи, 16 липня, біля грецького міста Кавала. На борту перебували 8 людей.

Літак вилетів із сербського Ніша, але приблизно на півдорозі через Егейське море повернув назад у бік материка.

Близько 23:00 за місцевим часом Управління цивільної авіації Греції отримало повідомлення про проблему з одним із двигунів літака Ан-12, який попросив дозволу на термінову посадку.

Екіпажу запропонували сісти в одному з найближчих аеропортів – у Салоніках або Кавалі. Пілот обрав останній варіант і почав спускатися, після чого з бортом пропав зв’язок.

Літак упав на кукурудзяному полі приблизно за 40 кілометрів на захід від аеропорту Кавали. Деякі очевидці чули вибухи незабаром після падіння, в сусідніх населених пунктах зникло світло.

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