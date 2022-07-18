Росіяни вдарили ракетами по школі і зерносховищу на Дніпропетровщині

Російські окупанти обстріляли ракетами Синельниківський район Дніпропетровської області, влучили в школу та елеватор із зерном.
Про це в понеділок, 18 липня, повідомив глава ДніпроОВА Валентин Резніченко.
“Ворог обстріляв Синельниківський район. Ракета поцілила в елеватор. Там зруйновані склади з більш ніж п’ятьма тисячами тонн зерна. Ще один удар прийшовся по шкільному подвір’ї. Пошкоджені фасад та покрівля місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон. І є влучання у приватне обійстя місцевих мешканців”, – написав він.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Голова ОВА додав, що у селах не було військових.
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