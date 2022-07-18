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Росіяни почали бити по наземних цілях ракетами із комплексу ППО С-300

18/07/2022 19:50

Російські військовослужбовці почали бити по наземних цілях зенітними ракетами із комплексу протиповітряної оборони С-300, які призначені для ураження повітряних цілей.

Про це у понеділок, 18 липня, повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Протягом останніх тижнів ворог почав бити по наземних цілях зенітними ракетами із комплексу С-300, основне призначеного якого – знищення повітряних цілей. Варто зазначити, що даний комплекс може працювати, як по повітряних, так і по наземних й надводних цілях. Щоправда ураження об’єктів не буде таким руйнівним, як при роботі типових вогневих засобів по землі”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що бойова частина зенітних ракет призначена для ураження неброньованих цілей (фюзеляжів літаків) тисячами вражаючих елементів.

“Використання противником важких зенітних ракет для ураження наземних цілей пояснюється тим, що окупанти все ж заощаджують сучасне технологічне озброєння. А зенітні керовані ракети до комплексу ЗРК С-300 ймовірно мають у надлишку, тому й використовують їх у прифронтових зонах, наразі мова йде про миколаївську та харківську операційні зони”, – додали в КПС ЗСУ. 

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