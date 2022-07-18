Росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині, шестеро загиблих

Унаслідок ранкового ворожого обстрілу міста Торецьк на Донеччині загинули шестеро людей.
Про це в понеділок, 18 липня, інформує пресслужба ДСНС.
Один із російських снарядів влучив у двоповерховий будинок.
“Від самого ранку місто Торецьк зазнало обстрілу, внаслідок влучення снаряда зруйнована двоповерхова будівля, в якій перебували люди.
Під час проведення пошуково-рятувальних робіт співробітники Служби порятунку виявили та вилучили тіла п’ятьох загиблих, врятували з-під завалу трьох, одна людина з яких померла в лікарні”, – йдеться в повідомленні.
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