Росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині, шестеро загиблих

Фото: пресслужба ДСНС

Унаслідок ранкового ворожого обстрілу міста Торецьк на Донеччині загинули шестеро людей.

Про це в понеділок, 18 липня, інформує пресслужба ДСНС.

Один із російських снарядів влучив у двоповерховий будинок.

“Від самого ранку місто Торецьк зазнало обстрілу, внаслідок влучення снаряда зруйнована двоповерхова будівля, в якій перебували люди.

Під час проведення пошуково-рятувальних робіт співробітники Служби порятунку виявили та вилучили тіла п’ятьох загиблих, врятували з-під завалу трьох, одна людина з яких померла в лікарні”, – йдеться в повідомленні.

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