​Росія використовує українських військовополонених у своїх політичних цілях, – МЗС

Міністерство закордонних справ України засудило неправомірне поводження Росією з українськими військовополоненими, зокрема, використання їх в політичних цілях.
Про це йдеться в заяві МЗС у понеділок, 18 липня.
У відомстві закликали країну-агресора “неухильно дотримуватися положень міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, щодо військовополонених військовослужбовців Збройних сил України”.
“У цьому контексті підкреслюємо, що всі іноземні громадяни та особи без громадянства, які беруть участь в бойових діях на території України в складі Збройних Сил України, прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно із Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу” 1992 року. Відповідні особи є військовослужбовцями Збройних Сил України на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року і Додаткового протоколу І до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів”, – зазначили в МЗС.
Як наголошує дипвідомство, статус комбатантів наділяє їх правом на поводження з ними як із військовополоненими в разі потрапляння в руки ворога.
В Міністерстві закордонних справ підкреслили, що Україна “неухильно дотримується своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом” і гуманно поводиться із військовополоненими та “забезпечує всі гарантовані їм міжнародним правом права та гарантії у повному обсязі”.
“Вимагаємо від російської сторони гуманного поводження щодо українських військовополонених. Будь-які незаконні акти чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні військовополонених, забороняються”, – наголосили в МЗС.
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