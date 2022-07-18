Російські війська обстріляли чотири громади на Сумщині – десятки “прильотів”

Pосійські війська з мінометів, великокаліберного кулемета та реактивної артилерії обстріляли вранці чотири громади на Сумщині.

Про це в понеділок, 18 липня, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у фейсбуці.

“З о пів на п’яту ранку росіяни почали гатити зі своєї території по нашим громадам. 10 прильотів з міномета по Глухівській громаді, 4:30 ранку. Після 5 ранку – Шалигінська громада, 8 прильотів з міномета. З 6 до 7 ранку були масовані обстріли з міномету та реактивної артилерії, Хотінська громада. Майже о 7 ранку – 10 приходів із реактивних систем залпового вогню, Миколаївська сільська громада. О пів на восьму – дві черги по 15 вистрілів з великокаліберного кулемета Хотінська громада”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих немає, інформація про руйнування уточнюється.

Також Живицький повідомив, що вчора ввечері росіяни знову обстріляли з мінометів Атинський психоневрологічний інтернат. Також пошкодили сільгосппідприємство громади.

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