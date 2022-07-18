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Поліція ідентифікувала 17 катів із “МГБ ДНР”, що знущалися над полоненими українцями на окупованій Донеччині

18/07/2022 10:47

Правоохоронці ідентифікували 17 катів із так званого “МГБ ДНР” і “Калінінської виправної колонії №27” (Горлівка), що знущалися над полоненими людьми на території тимчасово окупованої Донеччини.

Про це вранці в понеділок, 18 липня, інформує пресслужба Національної поліції.

“У 2014 році на території Донецькій області була створена терористична організація – так звана бананова республіка “ДНР”, а до її складу увійшли незаконні “Министерство государственной безопасности» «ДНР»” та “Калінінська виправна колонія №27″. Тобто каральні органи, метою яких було знищення українців”, – йдеться в повідомленні.

Щоб змусити зізнатися у шпигунстві та інших надуманих “злочинах”, людей  заживо хоронили, імітували їх розстріл, погрожували катуванням і вбивством близьких родичів, дружин, дітей.

Зазначається, що “складність встановлення фігурантів полягала в тому, що під час катувань вони зазвичай ховали обличчя, ніколи не зверталися один до одного на ім’я лише – за позивними. Через це постраждалі часто не могли їх навіть впізнати”.

“Поліцейським вдалося ідентифікувати 17 осіб, які знущалися в катівнях над громадянами України. Серед них – представники місцевого криміналітету та колишні правоохоронці. Усі фігуранти підозрюються в державній зраді, участі в терористичній організації, жорстокому поводження з цивільним населенням та військовополоненими”, – вказав заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Дмитро Шевчук.

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Україна

Поліція ідентифікувала 17 катів із “МГБ ДНР”, що знущалися над полоненими українцями на окупованій Донеччині

Правоохоронці ідентифікували 17 катів із так званого “МГБ ДНР” і “Калінінської виправної колонії №27” (Горлівка), що знущалися над полоненими людьми на території тимчасово окупованої Донеччини. Про це вранці в...

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