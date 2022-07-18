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Після деокупації Криму “переселенці” із РФ повинні будуть залишити півострів, – Ташева

18/07/2022 15:30

Населення, яке незаконно переселилося в Крим під час російської окупації, після звільнення півострова повинне буде покинути його територію.

Про це в понеділок, 18 липня, заявила постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, передає “Укрінформ”.

“Усе просто, і це не суперечить міжнародному праву. Те населення, яке приїхало незаконно на територію півострова, має покинути Автономну Республіку Крим”, – сказала вона.

Водночас Ташева зауважила, що не йдеться про насильне виселення: “Це має бути добровільний виїзд із території, на яку вони незаконно прибули”.

Потім, за її словами, вони можуть подати офіційну заявку до українських органів, звернутися по дозвіл на проживання й викласти підстави , “чому ми маємо надати їм таку можливість”.

Ташева наголосила, що “певні заходи” мають стосуватися не лише російського населення, а й українського, яке проживало в Криму протягом восьми років.

“Я маю на увазі не видворення, а певні люстраційні заходи. Це все співвідноситься з перехідним правосуддям, як визначено в документах ООН, і ці питання Україна вже опрацьовує”, – пояснила вона.

Постпред зазначила, що під люстрацію потраплять порушники прав людини, воєнні злочинці, ті, хто здійснював злочини проти людяності, акти геноциду.

“Інша частина населення, яка здійснювала колабораційну діяльність, але не скоювала воєнних або інших важких злочинів, може бути піддана або амністії, або люстрації», – додала вона, зауваживши, що більша частина населення півострова не нестиме жодної відповідальності за те, що воно там проживало.

“Вони є постраждалими від порушень, а не порушниками”, – сказала Ташева.

При цьому вона підкреслила, що колаборанти, котрі займали керівні посади в окупаційній адміністрації, не підпадуть під амністію і будуть засуджені. Інформація про них збирається для передачі в українські правоохоронні органи, а також до міжнародних судів, сказала вона.

За вісім років перебування Криму під контролем Росії туди переселилися від 600 тисяч до півтора мільйона росіян, а 30 тисяч кримських татар змушені були залишити півострів.

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Україна

Після деокупації Криму “переселенці” із РФ повинні будуть залишити півострів, – Ташева

Населення, яке незаконно переселилося в Крим під час російської окупації, після звільнення півострова повинне буде покинути його територію. Про це в понеділок, 18 липня, заявила постійна представниця Президента України...

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