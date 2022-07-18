Норвегія почала збір коштів на Bayraktar для України

У Норвегії запустили кампанію зі збору коштів для купівлі турецького ударного безпілотника Bayraktar TB2 для потреб Збройних сил України.
Організатори збору коштів розповіли, кожен громадянин може пожертвувати на Bayraktar TB2 не менше 10 крон.
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