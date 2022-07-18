Норвегія почала збір коштів на Bayraktar для України

У Норвегії запустили кампанію зі збору коштів для купівлі турецького ударного безпілотника Bayraktar TB2 для потреб Збройних сил України.

Про це у понеділок, 18 липня, інформує агентство “Анадолу”.

В рамках кампанії планується зібрати 55 мільйонів крон і передати їх до фонду допомоги при посольстві України.

Організатори збору коштів розповіли, кожен громадянин може пожертвувати на Bayraktar TB2 не менше 10 крон. Читайте також:

У Польщі почали збір коштів на Bayraktar для України