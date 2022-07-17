Український транспортний літак Ан-12В розбився у Греції

Український транспортний літак Ан-12B (UR-CIC) зазнав катастрофи на півночі Греції пізно ввечері 16 липня, виконуючи комерційний рейс Ніш (Сербія) – Амман (Йорданія).

Про це в ніч на 17 липня інформує місцеве видання “Кавала пост”.

Зазначається, що “Антонов” розбився незадовго до 23:00 суботи між селами Антіфіліппі та Палеохорі в периферійній одиниці Кавала.

Є фото з місця падіння літака, на якому видно пожежу.

За попередньою інформацією, український літак виконував вантажний рейс із Сербії до Йорданії. Він подав сигнал лиха та хотів здійснити аварійну посадку в Кавалі, оскільки зазнав несправності й загорівся один із двигунів. Однак незабаром після цього “Антонов” зник із радарів і розбився за 10 морських миль на захід від Кавали.

На місці катастрофи працюють грецькі рятувальники.

Представники цивільної авіації Греції в коментарі АР не змогли підтвердити, скільки людей перебувало на борту та який був вантаж літака. “Кавала пост” початково писала про трьох членів екіпажу.

Літак належав українській авіакомпанії “Меридіан” (Meridian).

Як показує сервіс Flight Radar, у попередні два-три дні літак виконував рейси по Франції (Марсель, Париж), далі – по Балканах (Сараєво, Белград), 15 липня літав із Белграда в Анкару й 16-го повернувся у сербський Ніш.

До Марселя він прибув із польського Жешува, а перед тим був у Чехії й Болгарії.

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