Український Ан-12, який розбився в Греції, перевозив 11,5 тонн боєприпасів для Бангладеш

Український літак розбився в полі кукурудзи. Фото: ERT

Український транспортний літак Ан-12, який пізно ввечері 16 липня зазнав катастрофи у Греції, здійснював комерційний рейс із Сербії, перевозячи боєприпаси, призначені для Бангладеш.

Про це повідомляє “Балканський оглядач”.

Як заявив міністр оборони Сербії Небойша Стефанович, літак вилетів о 20:40 із Ніша (Сербія) і мав на шляху до кінцевого пункту здійснити технічні посадки в Аммані (Йорданія) та Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

За словами міністра, власником літака є українська авіакомпанія Meridian – “приватний перевізник, який має всі відповідні дозволи”.

Як розповів Стефанович, літак перевозив 11,5 тонн продукції підприємства сербської оборонної промисловості, компанії Valir (мінометні міни).

Сербський урядовець також наголосив, що замовником вантажу було міністерство оборони Бангладеш, а “заяви про те, що Сербія бере участь в озброєнні сторін війни в Україні, є неправдою”.

Усі восьмеро членів українського екіпажу, які були на борту літака, загинули, повідомив у коментарі DW генеральний директор компанії-перевізника Meridian Денис Богданович.

За його словами, у Meridian причину катастрофи пов’язують з технічною несправністю у повітрі.

Як писала “Новинарня“, український транспортний літак Ан-12 розбився близько 23:00 суботи, 16 липня, біля грецького міста Кавала.

Літак вилетів із сербського Ніша, але приблизно на півдорозі через Егейське море повернув назад у бік материка.

Вранці 17 липня грецькі служби почали розслідування на місці катастрофи, де все ще спостерігається дим. Мешканцям заборонили доступ до цієї частини та порадили залишатися в будинках через побоювання можливих вибухів.

Як інформують грецькі ЗМІ, близько 23:00 за місцевим часом Управління цивільної авіації Греції отримало повідомлення про проблему з одним із двигунів літака Ан-12, який попросив дозволу на термінову посадку.

Екіпажу запропонували сісти в одному з найближчих аеропортів – у Салоніках або Кавалі. Пілот обрав останній варіант і почав спускатися, після чого з бортом пропав зв’язок.

Літак упав на кукурудзяному полі приблизно за 40 кілометрів на захід від аеропорту Кавали. Деякі очевидці чули вибухи незабаром після падіння, в сусідніх населених пунктах зникло світло.

Територію на 500 метрів від місця катастрофи огородили. Жителям двох найближчих населених пунктів радять не відчиняти вікна, не виходити з дому і носити маски, оскільки в літаку могли бути небезпечні для здоров’я речовини.

За останньою інформацією, екстрені служби за допомогою безпілотника вивчають місце аварії, щоб дати інформацію піротехнікам і рятувальникам. Правоохоронці розраховують, що інформація з “чорної скриньки” дозволить встановити обставини аварії.

Згідно з інформацією на сайті компанії Meridian, вона здійснює чартерні вантажні рейси по всьому світу, а також виконує контракти з державними та неурядовими організаціями на перевезення гуманітарних вантажів.

Окрім цього, вона тісно співпрацює з ООН і НАТО щодо доставки термінових вантажів, зокрема військових і подвійного призначення.

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