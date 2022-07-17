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Саудівська Аравія може збільшити видобуток нафти на 1 млн барелів за день до 2027 року

17/07/2022 12:40

Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман після зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом 16 липня заявив, що королівство готове збільшити свої щоденні потужності з видобутку нафти на 1 мільйон барелів на день упродовж п’яти років.

Про це пише “Радіо Свобода”.

Водночас лідери країни заявляють, що це не обов’язково означає збільшення фактичного видобутку нафти.

За словами принца, Саудівська Аравія збільшить свою виробничу потужність до 13 мільйонів барелів на день до 2027 року порівняно з 12 мільйонами зараз, і “після цього королівство більше не матиме можливості збільшувати видобуток”.

Серед основних пунктів порядку денного Байдена під час його зупинки в Саудівській Аравії було домагатися від Ер-Ріяда та членів ОПЕК (організації країн-експортерів нафти) і ОПЕК+ зобов’язань збільшити видобуток. Це відбувається в той час, коли вторгнення Росії в Україну призвело до перебоїв із постачанням нафти, росту цін і глобальних занепокоєнь щодо нової енергетичної кризи.

Група ОПЕК+ складається з членів ОПЕК, а також Росії та інших великих виробників нафти. Наступне засідання заплановано на 3 серпня.

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