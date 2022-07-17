Обстріл Дніпра: на “Південмаші” загасили пожежу, що тривала 38 годин

Рятувальники загасили пожежу, яка спалахнула на промисловому підприємстві у Дніпрі через “приліт” російської ракети ще 15 липня.

Про це вдень 17 липня повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Як відомо, йдеться про Південний машинобудівний завод, що виготовляє ракети.

За словами голови області, 90 вогнеборців приборкували полум’я майже 38 годин.

“Ворожий удар забрав життя трьох людей, 16 – отримали поранення. Семеро з них зараз у лікарні… Ведуться пошуки людини, яка зникла на підприємстві під час атаки”, – розповів Резніченко.

Нагадаємо, ввечері 15 липня російські війська завдали ракетного обстрілу по місту Дніпро, випустивши шість ракет Х-101 із літаків у районі Каспійського моря. Чотири ракети збила ППО ЗСУ, дві – влучили по місту, у два промислові підприємства. Зокрема було уражено виробника ракетно-космічної техніки “Південмаш” (“Южмаш”).

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