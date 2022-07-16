У Пентагоні “не бачать жодних ознак” спрямування переданої Україні зброї ще кудись, окрім боротьби проти росіян

Міністерство оборони США не бачить жодних ознак того, що передану Україні американську зброю можуть продавати або спрямовувати ще кудись, окрім бойових дій проти російських окупантів.

У цьому запевнив офіційний представник Пентагону, повідомляє сайт відомства.

“Ми не відстежуємо зброю. Якщо відверто, то я маю на увазі: ми дуже добре знаємо, що українці використовують зброю, яку ми їм надали, і не бачимо жодних ознак того, що ця зброя йде ще кудись, окрім як для боротьби проти росіян“.

Після цього від іншого видання представнику міністерства поставили питання, як у Пентагоні можуть бути настільки впевненими, що передана Україні зброя перебуває саме там і використовується саме так, якщо, за його словами, цю зброю не відстежують.

На це речник зауважив:

“Не відстежувати і не знати, куди йде ця зброя – це різні речі. Я маю на увазі, що ми не відстежуємо використання українцями нашої конкретної зброї, але ми також ніде більше не бачимо ознак того, що ця зброя була передана будь-кому, крім ЗСУ”.

На уточнююче запитання, чи не планується уповноважити когось ближче до України контролювати цей процес, він відповів, що не ухвалює таких рішень.

Також представник Пентагону повідомив, що США передали Україні вже 12 систем HIMARS, але наразі використовується 8 із них. “Решту чотири системи ми вже також відправили Україні, проте я не знаю, чи вони вже там”, – додав речник.

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