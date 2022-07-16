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У Києві затримали волонтера-шахрая, який присвоював усі зібрані кошти

16/07/2022 15:42

У Києві поліція і Служба безпеки повідомили про підозру шахраєві, який збирав благодійні пожертви нібито для ЗСУ, але присвоював усі ці кошти.

Про це в суботу, 16 липня, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Ідеться про мешканця Голосіївського району столиці.

“За даними слідства, з середини квітня 2022 року підозрюваний у Telegram-каналі звертався до громадян із закликом про збір коштів, які згодом обіцяв передати Збройним Силам України.
Для перерахування коштів псевдоволонтер вказував дані своїх банківських карток та майже всі зібрані добровільні пожертви витрачав на власні потреби. Щоб приховати це, чоловік перераховував 5 гривень на єдиний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ, після чого у фоторедакторі змінював суму внеску та робив фотозвіт”, – розповіли в ОГП.

Прокуратура показала фото з обшуку за місцем проживання зловмисника, зазначивши, що вилучено банківські картки, на які здійснювався переказ коштів, ноутбук, флеш-накопичувач, грошові кошти.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Підозра оголошена за ч. 3 ст. 201-2 КК України – “Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги”.

Фото: пресслужба ОГП

Досудове розслідування здійснюється Голосіївським УП ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

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Україна

У Києві затримали волонтера-шахрая, який присвоював усі зібрані кошти

У Києві поліція і Служба безпеки повідомили про підозру шахраєві, який збирав благодійні пожертви нібито для ЗСУ, але присвоював усі ці кошти. Про це в суботу, 16 липня, повідомила...

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