Пам’яті “Сірого Вовка”: на авіашоу RIAT-22 у Британії вшанували пілота Оксанченка, який загинув у бою за Київ

На авіашоу Royal International Air Tattoo – 2022 у Великій Британії вшанували пам’ять визначного українського льотчика, полковника Олександра Оксанченка, який загинув 25 лютого 2022 року в боях за Київ.

Відповідне фото опублікував у твітері авіадиспетчер Адам Спінк.

Як видно зі світлини, на аеродромі британської авіабази RAF Fairford, де відбувається RIAT-22, стоять підпірки для літака, якого немає і який більше ніколи туди не прилетить.

Замість відсутнього повітряного судна встановлено прапор України й таблицю з написом: “Пам’яті полковника Олександра Оксанченка “Сірого Вовка”, 1968-2022″.

Український пілот Оксанченко був добре відомий учасникам та шанувальникам авіашоу в усьому світі, адже неодноразово виступав і здобував перемогу на таких заходах: RIAT, SIAF, International Airshow-2017, Czech International Air Fest…

На Royal International Air Tattoo – 2017 він здобув перемогу в номінації “Найкращий пілотаж серед країн-партнерів НАТО”.

При цьому один із найкращих повітряних асів світу наголошував, що”фігура вищого пілотажу – не просто красиві маневри, а елементи реального бою”.

53-річний полковник Олександр Оксанченко загинув у повітряному бою над Києвом 25 лютого 2022 року.

Через три дні президент Володимир Зеленський надав йому звання Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”.

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