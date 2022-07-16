“Основи, які українці захищають на полі бою”: Стефанчук і ГШ привітали з річницею Декларації про суверенітет

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук привітав українців із річницею ухвалення Декларації про державний суверенітет України.

“32 роки тому Українським Парламентом, на той час Верховною Радою Української РСР, було ухвалено Декларацію про державний суверенітет України.

І хоча незалежність України від Російської Імперії у вигляді СРСР було проголошено лише через рік, саме у Декларації про державний суверенітет Парламент заклав фундаментальні основи та цінності Української держави. Ті основи та цінності, які українці сьогодні захищають на полі бою”, – ідеться у зверненні Стефанчука від 16 липня.

За його словами, саме у цьому документі було визначено, що Україна є суверенною національною державою, яка самостійно здійснює владу у межах своїх кордонів – “кордонів, у межах яких територія України є недоторканною і не може бути змінена, а для її захисту Україна має право на власні Збройні Сили”.

“Саме тут вперше відображено, що народ України є єдиним джерелом державної влади, яка здійснюється за принципом її розподілу на законодавчу, виконавчу та судову. Більш того, у Декларації було прямо зазначено, що її положення мають стати основою для майбутньої нової Конституції та законів України.

Саме ці фундаментальні засади Української держави як тоді, так і зараз, відрізняють Україну від її колишньої метрополії. Від імперії, яка відчуває фантомні болі через втрату України та не може змиритись з її існуванням як вільної, незалежної, демократичної та суверенної держави”, – наголосив голова ВР.

Стефанчук наголосив, що “в цей історичний момент народ України разом зі Збройними Силами України здатен захистити і захистить Українську державу, її територіальну цілісність та принципи, викладені у Декларації про державний суверенітет України”.

Про річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет нагадала також пресслужба Генштабу ЗСУ.

“16 липня 1990 року – 32 року тому – було прийнято Декларацію про державний суверенітет України. Збройні Сили України завжди захищають та відстоюють цей суверенітет, боронять територіальну цілісність та недоторканність України від підступного споконвічного російського окупанта-терориста”, – сказано в повідомленні ГШ.

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