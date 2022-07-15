За добу ЗСУ відбили кілька штурмів росіян та витримали чимало авіаударів, – Генштаб

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На Слобожанському напрямку противник завдав авіаудару поблизу Верхнього Салтова, а українські воїни знову успішно відбили штурм, під час якого окупанти намагалися встановити контроль над Богородичним.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у п’ятницю, 15 лютого.

На Донецькому напрямку противник завдавав авіаударів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Даріївка, Краматорськ, Берестове, Білогорівка, Покровське, Соледар, Нова Камʼянка, Парасковіївка, Бахмут, Весела Долина та Нью-Йорк. Ракетно-авіаційні удари зафіксовані неподалік Білогорівки, Ягідного, Бахмута, Авдіївки та Новоселівки.

“2Окупанти намагалися взяти під контроль ділянку дороги Бахмут – Лисичанськ. Вели штурмові дії в напрямку Нагірного та Білогорівки. Українські воїни вогнем зупинили всі ці недолугі спроби ворога та відкинули його назад”, – йдеться у зведенні.

Також загарбники провели декілька безуспішних спроб покращити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка – Спірне, Миронівка – Вуглегірська ТЕС та Відродження – Вершина. Як результат – окупанти зазнали втрат та відкотилися назад.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новомихайлівка, Павлівка, Пречистівка, Новопіль, Мирне, Малі Щербаки.

Значними втратами для російських окупантів завершилась спроба покращити тактичне положення на напрямках Солодке – Водяне, Володимирівка – Водяне, Єгорівка – Павлівка. Під вогнем українських воїнів залишки ворожих сил відійшли.

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