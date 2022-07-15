Україна працює над гумкоридором зі Святогірської Лаври: там перебуває 600 людей

Українські розвідники працюють над організацією гуманітарного коридору зі Святогірської Лаври на окупованій території Донецької області, де перебувають близько 600 цивільних.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

“Україна працює над встановленням режиму припиненням вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври, розташованої на березі річки Сіверський Донець Донецької області.

Зараз Лавра піддається постійним артилерійським обстрілам боку російських військових.

На її території досі перебувають до 600 мирних жителів. Близько 70% з них – паломники та місцеві мешканці, які намагались знайти притулок від обстрілів”, – йдеться в повідомленні.

Значна частина прочан прибула до Лаври ще до початку активних бойових дій.

Через російське вторгнення вони не змогли евакуюватися і звернулись з проханням про організацію безпечного коридору.

Водночас близько сотні ченців відмовляються залишати територію Лаври: “Частина з них через поранення, вік та хвороби, та знаходяться у важкому стані, що унеможливлює їхню евакуацію”.

Для них організовується доставка гуманітарних вантажів – їжі, води та медикаментів.

Також постраждалим буде надано необхідну медичну допомогу.

У ГУР додали, що для запобігання провокаціям Україна готова долучити міжнародних посередників для сприяння в організації гумкоридору.

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