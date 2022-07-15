Путін збирає Раду безпеки РФ

Президент Російської Федерації Володимир Путін вирішив нині провести оперативну нараду із постійними членами Ради безпеки РФ.
Про це в у п’ятницю, 15 липня, заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, передає “РБК”.
“У п’ятницю президент проведе в середині дня або в другій половині дня – там залежатиме від інших заходів – оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки”, – сказав він.
Речник Кремля додав, що інші зустрічі у Путіна 15 липня будуть непублічними.
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