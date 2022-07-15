Home / Війна / Президент призначив нового голову Чернівецької ОДА

Президент призначив нового голову Чернівецької ОДА

15/07/2022 15:05

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Запаранюка головою Чернівецької обласної державної адміністрації.

Про це у п’ятницю, 15 липня, повідомив заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко.

“Він замінить Сергія Осачука, який з 2019 року керував регіоном. Вдячні пану Осачуку за його плідну роботу особливо зараз, у умовах воєнного стану, коли Чернівецька область стала прихистком для тисяч наших громадян, які вимушено залишили свої домівки”, – написав Тимошенко. 

Він підкреслив, що Чернівецька область – справжній логістичний хаб, тому завдання перед Русланом Запаранюком – це злагоджена робота митниці, що не перешкоджає руху гуманітарних вантажів, облаштування пунктів пропуску на державному кордоні, надання соціальних послуг тимчасово переміщеним особам.

Довідково:
Руслан Васильович Запаранюк народився 1974 року в с. Нижні Станівці Вижницьконо р-ну Чернівецької області. У 1997-му закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича (спеціальність «фізик, викладач»), у 2003 році – Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (спеціальність «економіст з обліку та аудиту»).
Працював на різних посадах у фінансовому секторі Чернівецької області. З липня 2014 року до цього часу – начальник філії Чернівецького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України».

Читайте також:
Замість випускного: чернівецькі ліцеїсти купили два кисневі концентратори для обласної лікарні

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Вінницький Будинок офіцерів після ракетного удару доведеться знести. ФОТО

Пресслужба ДСНС показала фото Будинку офіцерів у Вінниці після ракетного удару росіян 14 липня. На світлинах видно, що будівля закладу культури, де відбувалися концерти та інші масові заходи, непридатна...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse