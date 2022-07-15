Президент призначив нового голову Чернівецької ОДА

Фото з ТГ-каналу Тимошенка

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Запаранюка головою Чернівецької обласної державної адміністрації.

Про це у п’ятницю, 15 липня, повідомив заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко.

“Він замінить Сергія Осачука, який з 2019 року керував регіоном. Вдячні пану Осачуку за його плідну роботу особливо зараз, у умовах воєнного стану, коли Чернівецька область стала прихистком для тисяч наших громадян, які вимушено залишили свої домівки”, – написав Тимошенко.

Він підкреслив, що Чернівецька область – справжній логістичний хаб, тому завдання перед Русланом Запаранюком – це злагоджена робота митниці, що не перешкоджає руху гуманітарних вантажів, облаштування пунктів пропуску на державному кордоні, надання соціальних послуг тимчасово переміщеним особам.

Довідково:

Руслан Васильович Запаранюк народився 1974 року в с. Нижні Станівці Вижницьконо р-ну Чернівецької області. У 1997-му закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича (спеціальність «фізик, викладач»), у 2003 році – Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (спеціальність «економіст з обліку та аудиту»).

Працював на різних посадах у фінансовому секторі Чернівецької області. З липня 2014 року до цього часу – начальник філії Чернівецького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України».

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