Міністр соцполітики Лазебна подала у відставку

Марина Лазебна. Фото: "Слово і діло"

Міністр соціальної політики Марина Лазебна подала у Верховну Раду заяву про відставку.

Про це в п’ятницю, 15 липня, повідомила пресслужба ВРУ

“У Верховну Раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади Міністра соціальної політики України”, – йдеться в повідомленні.

Інших подробиць наразі немає.

На початку липня співрозмовники “Української правди” в офісі президента повідомили, що в найближчі тижні парламент може змінити міністра соціальної політики.

За даними УП, в команді президента прийняли рішення про звільнення Марини Лазебної. Кандидатом на нового міністра розглядають Оксану Жолнович, яка зараз керує департаментом соціальної політики та охорони здоров’я в офісі президента.

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