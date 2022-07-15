Міністр соцполітики Лазебна подала у відставку

Міністр соціальної політики Марина Лазебна подала у Верховну Раду заяву про відставку.
Про це в п’ятницю, 15 липня, повідомила пресслужба ВРУ
“У Верховну Раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади Міністра соціальної політики України”, – йдеться в повідомленні.
Інших подробиць наразі немає.
На початку липня співрозмовники “Української правди” в офісі президента повідомили, що в найближчі тижні парламент може змінити міністра соціальної політики.
За даними УП, в команді президента прийняли рішення про звільнення Марини Лазебної. Кандидатом на нового міністра розглядають Оксану Жолнович, яка зараз керує департаментом соціальної політики та охорони здоров’я в офісі президента.
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