Іран обіцяє не купувати в РФ крадене українське зерно. Та співчуває Вінниці

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян у ході телефонної розмови запевнив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, що іранська сторона утримається від закупівлі у РФ зерна, викраденого на окупованих територіях України.
Про це глава української дипломатії повідомив у п’ятницю, 15 липня.
“У нашій телефонній розмові міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян висловив співчуття жертвам російського удару по Вінниці. Я наголосив на позиції України: Росія ні від кого не повинна отримувати жодної військової допомоги. Він запевнив мене, що Росія не зможе продати Ірану вкрадене українське зерно”, – написав Кулеба в твіттері.
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