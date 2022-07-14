ЗСУ відбили ворожий штурм в районі Вуглегірської ТЕС, – ГШ

Підрозділи Збройних сил України відбили ворожий штурм в районі Вуглегірської ТЕС.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у четвер, 14 липня.
Зазначається, що на Донецькому напрямку наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Верхньокам’янського і Камʼянки та встановити контроль над Вуглегірською ТЕС.
“Українські воїни влучним вогнем завдали ворогу втрат та змусили відступити”, – йдеться в повідомленні.
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