Зеленський вручив ще 14 орденів “Золота Зірка” військовим та рідним загиблих

Президент України вручив ще 14 орденів “Золота Зірка” Героя України для українських захисників і рідних загиблих військовослужбовців.

Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в місті Києві в четвер, 14 липня.

«Це не просто церемонія – це прояв найвищої вдячності від імені всього українського народу тим, чия мужність, мудрість на полі бою зберігають Україну, зберігають життя мільйонів наших громадян», – цитує президента його пресслужба.

Володимир Зеленський наголосив, що у жорстокій війні, яку розпочала Росія проти України, вирішується доля українського народу.

«Усі покоління українців, які житимуть на цій землі, завжди пам’ятатимуть подвиг тих, хто зупинив російську навалу й наближає нашу перемогу. Тисячі людей віддали свої життя за волю й незалежність України», – зазначив він.

Президент наголосив, що сьогодні вручає 14 орденів «Золота Зірка», за якими – не просто подвиги героїв, а врятовані життя людей і обов’язкова поразка російських окупантів.

«За ними – неминуча поразка ворога, за ними – врятовані міста України, врятовані люди, врятовані побратими. За ними – особистості, які змогли стати найкращими. І за ними – родини, які виховали й підтримали наших героїв», – сказав Глава держави.

Президент подякував рідним захисників за те, що в українського народу є такі герої, а отже, буде й перемога.

Президент вручив орден «Золота Зірка» капітану Василю Боєчку, який у перші тижні повномасштабної війни Росії проти України керував реактивною батареєю та уразив 28 колон і близько 40 скупчень живої сили й техніки противника.

Орден з рук глави держави отримав майор Кирило Верес, який у середині березня 2022 року організовував оборону населеного пункту Мар’їнка Донецької області. Було зупинено просування противника на південно-східні околиці міста, знищено два танки та два БМП. Через атаку переважних сил супротивника та для вирівнювання лінії оборони й мінімізації втрат особового складу було ухвалено рішення відійти на другу лінію оборони. Наступного дня під керівництвом Кирила Вереса розпочався контрнаступ зведених підрозділів механізованих батальйонів на вимушено залишені позиції. Він завершився повним успіхом, тимчасово втрачені позиції були повернуті під контроль ЗСУ.

Ордени отримали також капітан Роман Дрогомирецький і майор Микола Любарець, які були удостоєні звання Героя України за те, що в березні як добровольці виконали надскладний політ на гелікоптері з Дніпра до Маріуполя з метою доставки боєприпасів захисникам міста. На зворотному шляху вони здійснили медичну евакуацію вісьмох важкопоранених осіб.

Нагороджений і командир мотопіхотної роти, старший лейтенант Артур Кравченко, який під час наступу ворожих військ поблизу міста Глухова Сумської області вступив у бій із переважними силами противника. Було завдано значної шкоди ворогу, виведено з ладу 3 БТРи, 6 одиниць ворожої автомобільної техніки. Він зумів вивести особовий склад, не допустивши безповоротних втрат. Брав активну участь у бойових діях у населених пунктах Чернігівської області. Неодноразово зупиняв просування противника закріпленою територією. Під час обстрілу з боку російських військ у березні 2022 року в районі населеного пункту Буди на Чернігівщині попри перевагу противника завдав суттєвих втрат ворогу й зупинив його просування. Був поранений у бою, проте виконав бойове завдання.

Заступник командувача військ оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Дмитро Красильников отримав з рук Глави держави орден «Золота Зірка» за ефективне виконання завдань щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності України підрозділами під його керівництвом. Завдяки вдалим рішенням Дмитра Красильникова підрозділи угруповання «Північ» зривають усі плани противника щодо просування вглиб території України на Донецькому та Луганському напрямках. За час оборонної операції під його керівництвом було завдано колосальних втрат збройним силам РФ та незаконним збройним формуванням, зруйновано стратегічні плани ворога.

Нагороджено й капітана Юрія Михайлюка. У березні він брав участь в обороні Волновахи на Донеччині, яку активно намагався захопити противник. З метою запобігання загибелі чи полону мирне населення та поранених евакуювали. Також було ухвалено рішення відступити з оборонних рубежів для перегрупування. Після цього військові під командуванням капітана перемістилися для подальшої оборони Вуглегірська, де перешкоджали спробам ворога здійснити оточення, вчасно виявляючи та знешкоджуючи диверсійні групи й колони противника. У середині березня у Вуглегірську рота потрапила в оточення. Бій тривав близько 12 годин. Не маючи великої кількості боєприпасів, Юрій Михайлюк зумів об’єднатися з механізованим батальйоном іншої бригади, рятуючи його пораненого командира, взяти побратимів під своє командування, завдяки чому зумів протриматися в цьому важкому бою та вирватися з оточення.

Президент також вручив орден «Золота Зірка» капітану Сергію Пономаренку, рота якого в березні 2022 року на Харківщині знищила танки, БМП та до 20 солдатів противника. Під прикриттям вогню командирського танка було здійснено виведення пошкодженої бойової машини в безпечне місце та успішну евакуацію її екіпажу.

Нагороджено й підполковника Віталія Савича, який 24 лютого 2022 року під час бойового вильоту в районі Гостомеля Київської області завдав ураження живій силі противника та вертольоту Ка-52. Віталій Савич надав медичну допомогу пораненому побратиму. У березні на Київщині неодноразово завдавав ударів по противнику, уражаючи живу силу, техніку та позиції.

Орден отримав і підполковник Сергій Старченко. У березні 2022 року на Донеччині зведений підрозділ під його керівництвом вступив в оборонний бій, який тривав понад вісім з половиною годин. Під час бою Сергій Старченко професійно й точно корегував роботу артилерії, передаючи координати для ураження озброєння, техніки та живої сили противника. Після того як частину сил зведеного підрозділу відрізав противник, який упритул наближався до пункту управління боєм, підполковник ухвалив рішення викликати вогонь артилерії на себе. Його підрозділ зумів перегрупуватися й дати гідну відсіч окупантам. Таким чином, не шкодуючи свого життя, підполковник Сергій Старченко зберіг людей і техніку свого підрозділу, а противнику не вдалося здійснити прорив і зайняти населений пункт Благодатне Донецької області. Крім того, під керівництвом підполковника противника було вибито з населеного пункту Ольгинка, а згодом Сергій Старченко організував плановий відхід зведених підрозділів бригади в раніше визначені райони оборони, зберігши життя та здоров’я особового складу, техніку та озброєння. Наразі механізований батальйон під керівництвом Сергія Старченка тримає оборону на Донеччині.

Крім того, Глава держави вручив ордени «Золота Зірка» рідним військових, яким присвоєно звання Героя України посмертно.

Найвищої державної нагороди удостоєно полковника Ігоря Бедзая, завдяки якому в березні 2014 року в умовах ризику для життя із заблокованого аеродрому м. Саки (АР Крим) було перебазовано до Миколаєва 10 одиниць авіаційної техніки. Після початку повномасштабного вторгнення, у травні 2022 року, під час здійснення пошуково-рятувальних заходів у районі гирла річки Дунай вертоліт Мі-14 під керівництвом полковника був збитий ворожим літаком Су-30. Ігор Бедзай загинув.

Посмертно нагороджений і командир танкової роти, старший лейтенант Максим Білоконь, екіпаж якого в лютому 2022 року на Чернігівщині знищив танки та іншу техніку противника разом з особовим складом. А 26 лютого зупинив атаку ворога в передмісті Чернігова, підбивши три ворожих танки. У той же вечір під час танкової дуелі на околицях Чернігова Максим Білоконь отримав поранення, несумісні з життям.

Орден «Золота Зірка» також одержали рідні полковника Валерія Гудзя, який у березні 2022 року спланував та особисто очолив проведення наступальної операції щодо зачищення околиць Попасної від російських військ. Унаслідок пострілу з танка противника та ураження осколками офіцер отримав поранення, несумісне з життям.

Орден «Золота Зірка» Президент передав також рідним Героя України майора Андрія Люташина, який 24 лютого 2022 року, ризикуючи власним життям, здійснив виведення літака МіГ-29 з-під авіаційного ракетного удару. Він брав участь у груповому бою, під час якого вдалося не допустити завдання ударів з повітря та був знищений ворожий літак Су-30. У березні Андрій Люташин брав участь у авіаційній підтримці підрозділів Сухопутних військ ЗСУ в боях на підступах до Києва. Маневруючи в зоні ураження ППО противника, майор ракетним ударом знищив три БМП окупантів. Після цього його літак був обстріляний ворожими ракетами та збитий, льотчик не встиг катапультуватися й загинув. Але, виконавши завдання, Андрій Люташин зупинив просування противника до столиці України.

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