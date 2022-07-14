Залужний перерахував найгарячіші напрямки на лінії фронту

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про нову телефонну розмову з Головою обʼєднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.
Про це він повідомив у четвер, 14 липня.
З його слів, він поінформував Міллі про зосередження основних зусиль ворога на півночі Луганської і Донецької областей. Там окупанти намагаються витіснити захисників із займаних позицій.
“Активні бойові дії ведуться на напрямках Ізюм-Словʼянськ, Святогірськ-Словʼянськ, Лисичанськ-Соледар, Лисичанськ-Сіверськ, Попасна-Соледар. Нам вдається відбивати масовані атаки ворога. На Херсонському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують звільняти наші території”, – зазначив Залужний.
Він та Марк Міллі обговорили темпи та обсяги поставок міжнародної технічної допомоги.
“Я підкреслив, що українська сторона чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів”, – наголосив Залужний.
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