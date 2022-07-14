Яка металочерепиця популярна та що буде з цінами? ℗

Щороку металочерепиця стає покрівельним покриттям сотень дахів, тому кожен домовласник намагається обрати оригінальний дизайн та колір майбутньої покрівлі. На сьогодні склались такі умови, що багато покупців мають обмежену купівельну спроможність, тому обирають будівельні матеріали у найбільш доступних категоріях.

Металочерепиця на сьогодні залишається оптимальним вибором для покрівлі, оскільки:

Має оптимальний перелік технічних параметрів, що дозволяють виробу слугувати десятиліттями без ремонту та додаткових вкладень.

Виглядає сучасно, привабливо та гармонічно в конкретних умовах експлуатації.

Характеризується, як довговічний та міцний матеріал з довгим терміном служби.

Коштує не так дорого, як інші покрівельні матеріали зі схожими експлуатаційними можливостями.

Будстрой зібрав для своїх клієнтів найкращі варіанти, щоб ви змогли купити металочерепицю, для приватних будинків та продовжували незважаючи ні на що, в тому числі і подорожчання всіх будівельних матеріалів.

Яка металочерепиця сьогодні цікавить покупця?

Кожен домовласник хоче купити металочерепицю з найкращими показниками служби, але з метою оптимізації витрат доводиться іноді йти на компроміси. Обираючи продукцію, покупці віддають перевагу:

Матеріалу з мінімальними показниками, які можуть гарантувати бажаний термін та якість служби.

Доступним матеріалам, які водночас мають бажані параметри експлуатації.

Продукції українських виробників, бо це суттєвий вплив на цінову категорію металочерепиці.

Підсумувавши, можна сказати, що при можливості зекономити, але придбати якісні матеріали, ніхто не захоче втрачати таку можливість. Будівництво – це завжди дуже дорого, тим більше зараз, тому цілком виправданим є бажання знаходити продукцію з найкращим співвідношенням якості та доступної ціни.

Яка металочерепиця має попит цього літа

Серед найбільш доступних варіантів на ринку, домовласники обирають металеву черепицю з:

якісної сировини, тобто виготовленої з міцної сталевої основи достатньої товщини;

середнім вмістом цинку в захисному шарі, оскільки високий клас антикорозійного захисту буде суттєво відображатись на ціннику. А при умові, що всі параметри виробу на середньому рівні, навіть середні значення цинкового захисту зможуть забезпечити довготривалий та надійний захист від появи іржі чи корозії;

полімерним покриттям із поліестеру, який хоча й вважається бюджетним полімером, однак додає матеріалу витривалості для подальшої експлуатації в різних умовах.

Будстрой звертає вашу увагу на те, що продукція від українських виробників вам обійдеться значно дешевше. До того ж її асортимент значно ширший, ніж ті позиції, які виробляють європейські компанії. Заощадити на покупці в такому разі можна за рахунок репутації виробника та зменшення логістичних витрат. В будь-якому випадку наша компанія пропонує тільки перевірену продукцію від виробників, що заслуговують на вашу довіру.

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