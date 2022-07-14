У Маріуполі сили спротиву підпалили завод “Сателіт”

Скріншот із відео

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому місті сталася пожежа на заводі “Сателіт”.

Про це він написав у четвер, 14 липня, у своєму телеграм-каналі.

“Нарешті маємо остаточне підтвердження. Маріупольський завод Сателіт. Пожежа виникла не посто так. Як каже наш спротив – краще хай палає, аніж росіяний вкрадуть. То ж хороша новина. Спротив Маріуполя зростає”, – написав Андрющенко.

Також він поширив відео палаючого заводу:

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