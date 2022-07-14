Сили оборони на східному напрямку знищили танкову роту росіян. ВІДЕО

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80-та окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ спільно з підрозділами Нацгвардії знищили майже танкову роту противника, кілька одиниць іншої техніки та ще близько 70 окупантів.

Про це у четвер, 14 липня, повідомила пресслужба військової частини.

Зазначається, що 13 липня ворог розпочав масовану атаку на українські позиції.

“Штурмовики 80 бригади, організувавши чітку тактичну взаємодію з іншими підрозділами ЗСУ та НГУ, cпільно підбили 9 російських танків (майже танкову роту!), 7 одиниць іншої бронетехніки( БТР та БМП), один вантажний автомобіль та знищили приблизно 70 окупантів”, – йдеться в повідомленні.

В бригаді наголосили, що громили ворожу техніку і піхоту підрозділи ЗСУ грамотно і злагоджено.

“Розвідка помічала та фіксувала цілі, а потім їх утилізовувала артилерія та штурмові групи за допомогою ПТРК “Стугна-П”, “Джавелін”, ПТУР “NLAW’ та гранатометів РПГ-7, АТ-4. Знищення такої кількості техніки загарбників лише за один день – це звичайно не остаточна перемога ЗСУ, але суттєвий крок до її наближення”, – пообіцяли в бригаді.

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