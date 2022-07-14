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СБУ: Окупанти панікують через можливості іноземного озброєння, яке отримують ЗСУ

14/07/2022 12:35

Солдати російської армії панікують від можливостей нового іноземного озброєння, яке отримують Збройні сили України.

У них масово горять танки, але з тією технікою, що мають загарбники, поцілити у відповідь – складно, інформує пресцентр Служби безпеки України з посиланням на нові перехоплення.

“Вони сидять, каву п’ють, кнопочки натискають і тебе просто закидує снарядами. А ти дригаєшся, як довбо*об. У нас тут стільки танків спалили, стільки техніки… А наші довбо*оби навіть влучити не можу в них, вирахувати не можуть”, – скаржиться росіянин своїй дружині.

Щоб підтримати розмову, жінка дає йому пораду: “Вам не треба танками стріляти на такі відстані”. Але чоловік відповідає: “Та х*лі… Вони починають бити за 3-4 км, куди ти танком тим встрілиш?”.

В СБУ зазначають: що більше панікує ворог, то краще.

“Кожен український захисник – на фронті і в тилу – робитиме все, щоб знищити загарбників, які прийшли на нашу землю!” – йдеться в повідомленні.

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