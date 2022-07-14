Росіяни вдарили по депо метрополітену в Харкові

14 липня вночі російські загарбники завдали удару по депо метрополітену в Харкові.
Про це в четвер, 14 липня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок обстрілу ніхто з мешканців міста не постраждав.
Синєгубов розповів також, що вночі окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському та Основ’янському районах Харкова – о 23:00 та після 2:00 год. Пошкоджені об’єкти транспортної інфраструктури, приватне підприємство, зруйнована 3-поверхова будівля та автомобілі.
Очільник ОДА опублікував фотографії руйнувань внаслідок удару по депо.
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