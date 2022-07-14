Президент призначив нового главу військової контррозвідки СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Дубровіна начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.
Як передає “Новинарня“, про це йдеться у відповідному указі №495/2022 від 12 липня.
Іншим указом Зеленський звільнив із цієї посади Сергія Левченка.
Левченко був призначений на посаду начальника Департаменту військової контррозвідки СБУ 13 листопада 2020 року.
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