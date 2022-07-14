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Київрада проголосувала за створення ландшафтного заказника в Протасовому Яру

14/07/2022 16:42

Депутати Київради проголосували за створення ландшафтного заказника в Протасовому Яру.

85 депутатів Київради підтримали це рішення під час засідання у четвер, 14 липня, повідомили на сторінці “Захистимо Протасів Яр”.

Київрада перевела ділянку до території житлової та громадської забудови у 2007 році, за мерства Леоніда Черновецького.
Дніпровська компанія “Дайтона Груп”, яка отримала ділянку в суборенду від фірми «Бора», планувала зведення там трьох 30-поверхових житлово-офісних будинків із власним торговельним центром — і стала заздалегідь продавати у них квартири.

З того часу почалася судова тяганина. Державна архітектурна інспекція заборонила будівництво, яке в 2018 році почав забудовник з вирубування дерев. Місцеві жителі об’єдналися, щоб протистояти знищенню зеленої зони – так утворилася громадська організація «Захистимо Протасів яр», яку очолив Роман Ратушний. Він загинув, захищаючи Україну у складі 93 омбр «Холодний яр». На його честь планують перейменувати вулицю біля Протасового Яру.

У 2020 році Київрада повернула ділянці статус зеленої зони, яка не підлягає забудові. Окружний суд визнав це рішення протиправним. Остаточну крапу у боротьбі за ділянку поставив Верховний суд в 2022 році.

Проєкт щодо створення ландшафтного заказника зареєстрували після того, як суди остаточно визнали недійсним договір суборенди. Лише тоді було узгоджено пропозиції до цього проєкту.

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Україна

Київрада проголосувала за створення ландшафтного заказника в Протасовому Яру

Депутати Київради проголосували за створення ландшафтного заказника в Протасовому Яру. 85 депутатів Київради підтримали це рішення під час засідання у четвер, 14 липня, повідомили на сторінці “Захистимо Протасів Яр”. Київрада перевела...

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