ДСНС: від ракетного удару по Вінниці попередньо 12 загиблих. ОНОВЛЕНО

Фото: ДСНС

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Внаслідок російського ракетного удару по Вінниці в четвер, 14 липня, станом на 12:15 за попередніми даними, загинуло вже 12 людей і 25 отримали поранення

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялося про 8 загиблих і 8 поранених.

“О 10:50 сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний”. Попередньо – 8 осіб загинуло та 8 травмовано. Згоріло 25 автомобілів”, – зазначили в ДСНС о 12:11.

Рятувально-пошукові роботи тривають.

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Як повідомляла “Новинарня“, під час повітряної тривоги вранці 14 липня, після 10-ї години, три російські ракети прилетіли у центр Вінниці й уразили будинок побуту (офісний центр) та автостоянку біля нього, Будинок офіцерів, уразили також розташовані неподалік житлові будинки.

Станом на 12:00 було відомо про 6 поранених та 2 загиблих, серед який маленька дитина.

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